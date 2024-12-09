京華城案 北檢提訊彭振聲、傳喚張志澄

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（中央社記者林長順台北9日電）台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案已進入尾聲，檢察官為釐清京華城案細節，今天下午再度提訊在押的前台北市副市長彭振聲，並以被告身分傳喚京華城監察人張志澄說明。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。檢察官日前聲請吳順民、朱亞虎具保停押獲准，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲延押獲准。

據了解，北檢本波將偵結京華城案及柯文哲政治獻金案兩大塊案情，偵查動作已接近尾聲，檢察官正在撰寫結案書類，將視需要傳喚或提訊相關被告或證人。

北檢查出，彭振聲除涉嫌圖利京華城，另涉貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，檢察官已陸續傳喚相關證人調查彭振聲資金來源，下午再度提訊在押的彭振聲，詢問相關細節。

另外，檢察官調查沈慶京與柯文哲的金流，9月間曾以被告身分約談多名威京集團員工及京華城公司高層，包括京華城公司監察人張志澄在內，訊後諭令張志澄以250萬元交保。

媒體報導，朱亞虎在偵訊中坦承，沈慶京曾要他找7名員工匯款210萬元給民眾黨，由張志澄找來5名同事當人頭，並與法務長陳俊源以每人30萬元方式匯進民眾黨政治獻金專戶。不過，北檢對此不願證實。

檢察官10月間第2度傳喚張志澄，訊後請回，今天下午則第3度傳喚張志澄說明。（編輯：蕭博文）1131209