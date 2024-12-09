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國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
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澎湖紅羅村掩埋場大火灌救中 馬公暫停清運垃圾

2024/12/9 16:34（12/9 16:56 更新）
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澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日發生火災，火勢在東北季風助長下延燒，濃煙竄升空中，在馬公澎南區都可見。中央社 113年12月9日
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場9日發生火災，火勢在東北季風助長下延燒，濃煙竄升空中，在馬公澎南區都可見。中央社 113年12月9日
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（中央社澎湖縣9日電）澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場發生火災，火勢在東北季風助長下延燒，濃煙竄升空中，在馬公澎南區都可見；澎湖消防局動員全島消防車灌救中，馬公市宣布今天暫停清運垃圾。

澎湖縣消防局是在今天上午近11時許，接獲民眾報案指稱，湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，先後出動馬公、湖西、白沙、澎南、西嶼等消防分隊、航空站消防班、軍方等共24車53人，因現場有南、北2處火勢，分別由第一、二大隊大隊長陳正宜及陳永春分區負責指揮搶救。

澎湖消防局表示，紅羅村垃圾衛生掩埋場起火點在掩埋場南北兩側，火勢在東北季風助長下，一發不可收拾，且緊鄰有高壓電與油槽等設施，火場中還不時傳出爆炸聲，消防人員只能從南北兩側方向進行灌救。

紅羅村垃圾衛生掩埋場火災引發濃煙，在東北季風助長下，籠罩紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等地區，在澎南區地區可見濃煙遮空，澎湖環保局以五用偵測器進行監測，整體空氣品質指標（AQI）小於50，空氣品質為良好等級。

澎湖航空站也表示，澎湖紅羅村垃圾衛生掩埋場大火及濃煙，所幸對航機起降並無影響，目前各航班起降都正常。

澎湖目前尚無垃圾焚化爐，每天一般垃圾廢棄物約在60噸以上，紅羅村垃圾衛生掩埋場是澎湖唯一垃圾中繼轉運站，目前已呈現飽和，垃圾進場進行機械分選後，並進行太空包打包，再以船運至台灣本島各縣市焚化爐協助焚化。（編輯：陳仁華）1131209

澎湖縣消防局9日接獲民眾報案，指湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，隨即動員全島消防車前往灌救；消防局表示，起火點在掩埋場南北兩側，火勢在東北季風助長下一發不可收拾。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月9日
澎湖縣消防局9日接獲民眾報案，指湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場廢棄物發生火警，隨即動員全島消防車前往灌救；消防局表示，起火點在掩埋場南北兩側，火勢在東北季風助長下一發不可收拾。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月9日
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