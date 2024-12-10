桃園男疑恍神開車撞洗衣店釀瓦斯外洩 警消查肇責

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（中央社記者葉臻桃園10日電）桃園市24歲李姓男子今天上午疑似因精神不濟，駕車行經桃園區大豐路時撞上路邊洗衣店，導致店外瓦斯管線受損外洩。警消表示，已完成瓦斯止漏，詳細肇責待釐清。

桃園市政府警察局桃園分局向媒體表示，上午6時38分許接獲報案，桃園區大豐路76之1號前發生車禍，造成路邊洗衣店管線受損、發生瓦斯外洩。

桃園市政府消防局表示，消防人員到場後出一水線警戒，欣桃天然氣股份有限公司人員約在上午7時許到達現場處理，於8時5分止漏完成，現場後續交由欣桃人員處理；李男輕傷、意識清楚送醫治療。

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警方調查，李男當時駕駛自小客車沿大豐路往延平路方向行駛，行經大豐路76之1號時，疑似因精神不濟偏離車道，撞擊路旁停放的機車後波及路人，造成路人輕微擦挫傷，路邊洗衣店則因撞擊致管線受損、瓦斯外洩。

警方表示，獲報後與消防隊立即實施道路周邊封鎖管制，同時通知欣桃公司協同救災，目前狀況已排除；李男酒測值為0，肇事責任待釐清。（編輯：李錫璋）1131210