苗縣苑裡台1線轎車撞分隔島側翻 酒駕男獲救送辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣台1線苑裡路段今天發生轎車自撞中央分隔島後翻覆事故，駕駛梁姓男子一度受困，經警消救援脫困，多處骨折、擦挫傷送醫，警方表示，梁男酒測值達0.75mg/L將依法送辦。

苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所所長楊家倫表示，40歲梁姓男子今晨近6時許，駕駛自小客車沿苑裡鎮介壽路往南方向行駛至台1線路口時，突然自撞分隔島，造成車輛側翻於南下車道，梁男受困車內。

苗栗縣消防局獲報派遣人車趕抵現場，動用破壞器材擊破擋風玻璃後，順利將男子抬出車外送醫治療。

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警方指出，梁姓駕駛除全身多處骨折和擦挫傷外，頭部也有腦震盪現象，目前仍在醫院治療中，但經酒測發現酒測值達0.75mg/L，全案依涉嫌刑法公共危險罪函送苗栗地檢署偵辦。

通霄分局表示，近期歲末年終常有公司團體舉辦尾牙及聚餐飲宴，用路人如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或選擇搭乘計程車及代駕服務，切勿心存僥倖，貿然駕車上路，避免酒駕肇事害人害己，得不償失。（編輯：李錫璋）1131210