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澎湖紅羅掩埋場大火 歷時45小時撲滅現場如廢墟

2024/12/11 09:11（12/11 09:36 更新）
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澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，歷經45小時搶救，至11日上午7時完全撲滅，消防人員進行最後射水後撤收。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月11日
澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，歷經45小時搶救，至11日上午7時完全撲滅，消防人員進行最後射水後撤收。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月11日
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，歷經45小時搶救，今天上午7時完全撲滅，延燒面積1萬平方公尺，現場宛如廢墟；災損與起火原因，由消防局火調科調查。

澎湖消防局表示，紅羅垃圾衛生掩埋場於9日上午10時52分受理民眾報案，火勢和悶燒直至今天上午7時完全撲滅，並於8時撤收。整個垃圾場搶救時間，歷時近45個小時。

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澎湖消防局表示，紅羅垃圾掩埋場大火，由於風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒約1萬平方公尺，現場並有大量燃料棒、太空包等易燃物質持續悶燒，消防局與各單位共計動員各式救災車輛32車次164人次，配合挖掘機開挖射水，有效撲滅底層垃圾產生的悶燒，歷經約45小時搶救；後期仍有可能再發生零星的復燃狀況，將由消防局湖西分隊配合環保局及湖西鄉公所處理。

澎湖湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場火警，車輛、機具等財物損失及火災發生原因，由消防局火災調查科派員調查。（編輯：李淑華）1131211

澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，歷經45小時搶救，11日上午7時完全撲滅，延燒面積1萬平方公尺，現場宛如廢墟。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月11日
澎湖紅羅垃圾衛生掩埋場大火，歷經45小時搶救，11日上午7時完全撲滅，延燒面積1萬平方公尺，現場宛如廢墟。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月11日
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