屏東男疑情緒失控揮舞西瓜刀 鄰居挨砍4刀幸無大礙
2024/12/12 17:42（12/12 18:29 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東許姓男子疑似情緒失控，昨天傍晚持西瓜刀朝鄰居揮舞，導致陳姓男子全身4處刀傷，幸無大礙；警方依殺人未遂罪嫌，將許男移送偵辦。
屏東縣消防局發布訊息指出，昨天下午接獲民眾報案，屏東市仁前巷有人受傷須救護，出動屏二及麟洛分隊2部救護車，由屏二分隊救護車載送57歲陳男，左手、頭部多處刀傷，意識清醒，送往屏東醫院；麟洛分隊救護車載送傷者43歲許男，頭部外傷、意識清醒，送往屏東基督教醫院。
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屏東縣警察局屏東分局歸來派出所長卓霆瑋今天接受媒體聯訪表示，昨天下午5時許，接獲仁前巷路段有人持刀滋事，第一時間調派快打警力趕赴現場，員警到場時，犯嫌正被現場民眾壓制在地，遂上前制伏逮捕，現場並查扣行凶刀械。
警方調查，43歲許男持西瓜刀朝鄰居揮舞，造成57歲陳男頭部1處刀傷及身體3處刀傷，送醫後幸無生命危險；案發確切原因釐清中，全案詢後依刑法殺人未遂罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1131212
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