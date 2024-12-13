藝人秦偉因性侵案入獄服刑 演出微電影參賽獲銅獎

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（中央社記者吳哲豪、趙麗妍、謝幸恩13日電）藝人秦偉因性侵案遭判刑在台中監獄服刑，台中監獄拍攝「記憶中的味道」影片，參加彰縣微電影創作比賽獲銅獎，獄方說，因受刑人來自演藝圈，利用參與過程傳達教人為善。

彰化縣政府舉辦「尋找彰化味～微電影創作獎徵選」活動，總獎金為新台幣60萬元，其中由矯正署台中監獄出品的影片「記憶中的味道」獲銅獎。

「記憶中的味道」描寫1名出身彰化的教誨師，與客串演出的受刑人「小傑」、「小盟」及「小偉」，一起談起令人懷念的彰化味道，像是肉圓、蛋黃酥、羊肉、爌肉飯等，影片中還拍攝到八卦山大佛、扇形車庫等景點，而影片中飾演「小偉」的就是因性侵案入獄的藝人秦偉。

秦偉涉性侵3名女子判刑定讞，經法院裁定應執行有期徒刑7年8月，民國109年4月間已入監服刑，日前第3度向法務部矯正署申請假釋，經審查後遭駁回，下次申請得相隔4個月才能申請。

台中監獄副典獄長李敬樑今天晚上向中央社記者表示，獄方依據受刑人專長安排活動，若有相關競賽，取得參賽資訊，徵求受刑人同意後，尋找適合題材，研究、編寫劇本並拍攝影片，協助投稿作品。

李敬樑說，因受刑人來自演藝圈，除讓他們發展專長外，也在參與活動的過程中，傳達教人為善等訊息。（編輯：郭諭儒）1131213