苗縣獅潭台3線接連事故奪2命 外籍家庭天倫夢碎

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣獅潭鄉台3線今發生2起死亡車禍，越南籍男大生上午騎機車過彎自摔衝到對向與行駛中車輛碰撞身亡；下午有新加坡籍男子1家租車自駕旅遊不慎自撞電桿，造成妻子殞命。

警方表示，2起車禍地點相距不到5公里。上午10時許，來台讀書的19歲越南籍黃姓大學生，騎乘機車行經獅潭鄉台3線南下118.3公里大斜坡彎道處，疑過彎重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與行駛中轎車碰撞，消防局獲報將男大生送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

苗栗縣消防局下午2時許又接獲報案，獅潭鄉台3線約114公里處發生車禍，救護人車出勤到場發現為1輛小客車自撞電桿，2支水泥電桿橫倒路面，白色租賃車卡在其中1支電桿基座與山壁間。

救護人員指出，車內1名男子及1名約5歲女童已自行脫困，手腳擦傷；另有1名女子受困後座，救出後呈OHCA（到院前無呼吸心跳）急救後送大千醫院。

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警方表示，小客車駕駛為新加坡籍路姓男子（36歲）帶著妻女來台租車自駕旅遊，今天到苗栗採草莓，採果結束準備前往南庄，行經事發路段，不明原因自撞電桿，其中，陳姓妻子（33歲）送醫搶救仍回天乏術，事故發生原因待調查釐清。

苗栗縣警察局大湖分局提醒，台3線有多處彎道及坡道路段，易為事故熱點，近年已發生多起死傷事故，行經該路段時務必全神貫注，隨時注意車前路況、小心駕駛並遵守交通規則，以確保自身及他人安全。（編輯：方沛清）1131214