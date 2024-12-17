加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立法院同意 周弘憲許舒翔為考試院正副院長
首頁 / 社會

高雄印尼籍飯店員工偷拍女同事淋浴 一審判6月

2024/12/17 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄一間飯店印尼籍男員工闖入女生宿舍，並趁女員工淋浴時，從浴室隔間上方朝下偷拍，幸女員工當場發現。高雄地院依妨害性隱私及不實性影像罪判6月，可易科罰金。

高雄地方法院簡易庭審理時，涉案員工坦承偷拍，且嘗試與女員工和解，但因雙方對賠償金額無共識不成立，法官審酌涉案員工偷拍造成女員工心理創傷，依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，可上訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

判決指出，高雄一間知名飯店印尼籍員工去年10月17日上午6時許闖入女生宿舍，並趁女員工在浴室洗澡時，持智慧型手機自淋浴間隔間上方，鏡頭朝下偷拍洗澡過程及身體隱私部位。

女員工洗澡過程察覺有異，當場發現印尼籍員工正在偷拍。印尼籍員工則馬上逃離現場，並將拍攝影像全數刪除，但經女員工向飯店人資主任反映調閱監視器畫面發現犯行，向高雄市政府警察局新興分局報警，將涉案員工依法送辦。（編輯：謝雅竹）1131217

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：