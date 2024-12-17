高雄印尼籍飯店員工偷拍女同事淋浴 一審判6月

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄一間飯店印尼籍男員工闖入女生宿舍，並趁女員工淋浴時，從浴室隔間上方朝下偷拍，幸女員工當場發現。高雄地院依妨害性隱私及不實性影像罪判6月，可易科罰金。

高雄地方法院簡易庭審理時，涉案員工坦承偷拍，且嘗試與女員工和解，但因雙方對賠償金額無共識不成立，法官審酌涉案員工偷拍造成女員工心理創傷，依妨害性隱私及不實性影像等罪，判處有期徒刑6個月，可易科罰金，可上訴。

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判決指出，高雄一間知名飯店印尼籍員工去年10月17日上午6時許闖入女生宿舍，並趁女員工在浴室洗澡時，持智慧型手機自淋浴間隔間上方，鏡頭朝下偷拍洗澡過程及身體隱私部位。

女員工洗澡過程察覺有異，當場發現印尼籍員工正在偷拍。印尼籍員工則馬上逃離現場，並將拍攝影像全數刪除，但經女員工向飯店人資主任反映調閱監視器畫面發現犯行，向高雄市政府警察局新興分局報警，將涉案員工依法送辦。（編輯：謝雅竹）1131217