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澎湖機車騎士自撞小客車 彈飛趴車頂

2024/12/17 13:44（12/17 14:11 更新）
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澎湖縣馬公市文明路17日發生車禍，高姓機車騎士撞上停在路旁的自小客車，直接彈飛俯趴在自小客車頂，所幸意識清醒，消防局獲報立即派員到場救援。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月17日
澎湖縣馬公市文明路17日發生車禍，高姓機車騎士撞上停在路旁的自小客車，直接彈飛俯趴在自小客車頂，所幸意識清醒，消防局獲報立即派員到場救援。（澎湖縣消防局提供）中央社 113年12月17日
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（中央社澎湖縣17日電）馬公市文明路今天發生一起車禍，高姓機車騎士撞上停在路旁的自小客車，彈飛俯趴在自小客車頂上，所幸意識清醒，澎湖消防局前往救護送醫；肇事原因由馬公分局調查釐清。

澎湖消防局於凌晨1時38分受理民眾報案指稱，馬公市文明路71號前發生交通事故，有一位民眾受傷，請求派遣救護車前往救護。

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澎湖消防局獲報後，立即派遣馬公1車2人前往現場，救護人員到達現場回報，37歲高姓機車騎士暗夜撞上停放於路邊的自小客車，由於撞擊力大，高姓騎土直接彈飛俯趴在自小客車車頂，由消防救護人員護送就醫。

警方調查，高姓騎士凌晨時分，騎乘機車由馬公東文往案山方行駛，行經文明路段前，不明原因撞上停在路旁自小客車，機車全毀，高姓騎士彈飛至自小客車頂，頭部與右膝有2至3公分撕裂、右側骨盆疼痛、傷、意識清醒。救護人員於車頂上給予傷者頸圈、長背板、骨盆固定帶固定、清洗傷口、止血、包紮等處置後，將傷者送三總澎湖分院治療至於肇事原因由警方調查釐清。（編輯：李淑華）1131217

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