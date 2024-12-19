高雄女魚販涉吸金數千萬落跑2月 檢警拘提聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄楊姓女魚販藉投資魚市場穩賺不賠吸金數千萬元，楊女10月退出群組捲款逃逸，檢警經調閱近百支監視器抽絲剝繭，昨天在屏東將楊女拘提到案，依違反銀行法等罪聲押獲准。

檢警調查，65歲楊姓女魚販假藉熟識某漁會人員，並以介紹投資漁貨買賣穩賺不賠為由手法吸引投資，保證每月給付一定利息或紅利，受害人則分別以面交及簽發本票將投資金額交給楊女，前後陸續吸金達新台幣數千萬元。

不過，楊女10月中旬某天突然退出群組失聯捲款逃逸，投資人血本無歸驚覺受騙報警，高雄市政府警察局湖內分局組成專案小組，報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦。

專案小組匯集多名被害人資料後，認為此案屬於非法性質金融詐騙的龐氏騙局手法，由於楊女案發後宛如人間蒸發，杳無音訊。專案小組抽絲剝繭，過濾楊女過往交友網絡，並調閱近百支監視器影像比對，發現楊女竟藏匿在屏東市大武路一帶，終於在昨天將她拘捕到案，但楊女當時身上僅剩現金1萬元。

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橋頭地檢署今天表示，經檢察官訊問後，認定楊女涉犯銀行法犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，目前檢警仍在持續清查被害人。

湖內分局呼籲，民眾應謹慎提防各類詐騙手法，只要聽到「投資保證獲利」、「面交現金投資」、「投資虛擬貨幣」等關鍵字句，一定要提高警覺，以免成為詐欺犯罪集團下手目標。（編輯：李淑華）1131219