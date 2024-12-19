運土方夾雜營建廢棄物 2司機苗栗遭逮聲押獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣近年廢棄物濫倒案件頻傳，警方會同環保局人員在西湖鄉一處山坡地查獲2輛曳引車載運營建混合廢棄物欲傾倒，以涉嫌違反廢清法現行犯逮捕，2名司機經檢方向法院聲押獲准。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，西湖鄉龍洞村民近來發現村內大車出入頻繁，西湖分駐所加強巡邏，17日凌晨2時許在西湖鄉轄內發現由李姓、洪姓司機駕駛的2輛曳引車，載運大量土石方欲進入某棄土場傾倒，現場予以攔查。

警方指出，經會同環保局人員到場稽查，發現土方內夾雜磁磚、塑膠製品及生活垃圾等未經分類混合物，以違反廢棄物清理法第46條規定，將2名司機以現行犯逮捕，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

苗栗地檢署指出，2名駕駛經檢察官偵訊後均聲請法院裁定羈押獲准，並與苗栗縣環保局、警察局通力合作，順利查扣曳引車2台、怪手1台，將溯源查辦。

檢方強調，苗栗檢警環團隊持續加強查緝濫倒等國土犯罪，貫徹維護環境永續政策決心。（編輯：張銘坤）1131219