陳柏諺涉殺馬籍女大生 被害人家屬請更一審判極刑

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）陳柏諺涉殺害馬來西亞蔡姓女大生，最高法院撤銷二審無期徒刑判決，高院更一審今天開庭。陳柏諺請法官給他自新的機會；被害人家屬的律師則轉達家屬請求，希望判處極刑。

台灣高等法院今天進行更一審，審理範圍為被告量刑部分；陳柏諺庭上說，對不起犯了錯，對自己的行為懊惱，希望法官考量他一時衝動犯錯，並辯稱「我還是愛她的」，捨不得她直播壓力大而給錢，想讓她輕鬆、快樂，平時很呵護她，也會一起規劃未來。

陳柏諺涉殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，最高法院撤銷二審無期徒刑判決，台灣高等法院更一審19日開庭，陳柏諺（圖）出庭。中央社記者裴禛攝 113年12月19日

陳柏諺供稱，真的很想被害人，也會擔心她在另個世界有沒有吃飽、穿暖，已向菩薩請求，希望有天能得到被害人父母的接納，雖然父親只能借他250萬元當作賠償，但不夠的部分他可以用監所勞作金彌補，等他出獄後工作賺錢補償，希望法官給他一個真正自新的機會。

陳柏諺的辯護人表示，本案應可往下減輕刑度，另就陳柏諺賠償250萬元部分，經連繫被害人家屬的告訴代理人但未獲回應。

蔡女家屬委託的律師則說，針對250萬元賠償的部分，先前已明確向陳柏諺的辯護人表示拒絕，被害人家屬雖未對刑事附帶民事判決提起上訴，但他轉達被害人家屬的請求，希望法官能判處被告極刑。法官庭末諭知全案候核辦。

全案起於，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但2人無密集往來；陳柏諺同年10月3日聯繫蔡女後，有較頻繁對話交流，並相約於同年10月7日見面用餐，之後多次出入蔡女租屋處。

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陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審士林地方法院依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定陳柏諺行為符合自首，但考量本案情節，不予減輕其刑，仍判處無期徒刑。案經上訴，最高法院日前撤銷二審判決，發回高院更審。（編輯：蕭博文）1131219