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台東馬偕遭電郵恐嚇帶刀砍人 疑未成年少女涉案

2024/12/19 15:46（12/19 16:04 更新）
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台北馬偕醫院院長信箱日前接獲恐嚇威脅信件，揚言要帶開山刀到「台東院區」砍人抗議，儘管日前已逮捕一名未成年嫌犯到案，警方19日仍派員到台東馬偕戒備，並過濾醫院進出人員，到中午12時過後才撤離。中央社記者盧太城台東攝 113年12月19日
台北馬偕醫院院長信箱日前接獲恐嚇威脅信件，揚言要帶開山刀到「台東院區」砍人抗議，儘管日前已逮捕一名未成年嫌犯到案，警方19日仍派員到台東馬偕戒備，並過濾醫院進出人員，到中午12時過後才撤離。中央社記者盧太城台東攝 113年12月19日
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台北馬偕醫院院長信箱接獲恐嚇信，文中揚言今日要帶開山刀到台東馬偕醫院砍人抗議，警方循線逮捕1名未成年少女，但少女否認犯案，全案將移送花蓮地方法院審理。

今天中午台東縣警察局刑警大隊幹員前往台東馬偕醫院戒備，並過濾進出人員，驚動病患和家屬，直到中午12時過後，警力撤離。

台東縣警察局稍後發布新聞稿說明中午馬偕醫院布署警力原因，刑警大隊表示，台北馬偕醫院院長信箱日前接獲投訴「台東院區」恐嚇威脅信件，內容為「12-19帶開山刀砍人抗議」、「貴院人員什麼屌樣？12/19中午12點帶開山刀砍人抗議！」等訊息。

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刑警大隊及台東分局成立專案小組積極偵辦，經專案小組調閱數萬筆資料交叉比對分析鎖定涉案少年犯，並向台東地方檢察署聲請拘票，日前逮捕未成年少女嫌犯到案，但她矢口否認，因有相關資料及紀錄可佐證，全案將少年犯依涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌移送花蓮地方法院審理。

刑警大隊表示，為求慎重起見，今日由刑警大隊、交通隊、保安隊、少年隊、婦幼隊等直屬隊及台東分局同步規劃馬偕醫院「台東院區」鄰近地區安全維護及巡守工作，以維護醫療院所安全並守護民眾生命、財產安全。

據了解，恐嚇電子郵件是由落網的花蓮未成年少女信箱發出，但少女否認犯行。經調查，少女也沒有在台東馬偕醫院就醫紀錄。（編輯：謝雅竹）1131219

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