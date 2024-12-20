多次摻老鼠藥毒害澳洲男 女子遭求處8年以上徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）楊姓女子因不滿澳洲男大生蕭里要獨自從台灣返回澳洲及嫉妒等原因，多次將老鼠藥摻入蕭里的飲食中，企圖阻止蕭里返澳。北檢今天依殺人未遂罪起訴楊女，並求處8年以上徒刑。

檢警調查，楊女於去年1月間因配偶突發惡疾死亡，為尋求感情慰藉，多方參與社交活動，同年1月17日，透過臉書語言交換學習社團，結識時年23歲，在北部某大學就讀中文學程的澳洲籍留學生蕭里（Alex Shorey），2人雖未交往成為正式情侶，但頻繁碰面，楊女對蕭里頗有好感。

蕭里於去年3月20日已結束在台中文學程，對補習班工作感到疲憊，又無穩定經濟來源，在台生活感到壓力，決定將原定同年9月間返回澳洲的時間，提前到4月16日，並將此事告知楊女。楊女雖無提出反對意見，但對蕭里突然片面宣布中斷來往，要獨自返回澳洲一事感到不滿。

檢警查出，楊女為拖延蕭里返回澳洲的時間，計劃將含有超級華法林類（super warfarin）毒物撲滅鼠（Bromadiolone）的液態老鼠毒藥，藉由蕭里經常在她租屋處飲食的機會，摻入其飲食中，使其中毒，被迫繼續留在台灣接受其照護。

楊女於去年3月24日將毒物撲滅鼠摻入葡萄果汁中，並藉機讓蕭里飲用，蕭里飲用後開始出現腹瀉、腹痛、嘔吐、不斷流鼻血、血尿、皮膚及舌頭出現血點等症狀，並前往台北醫學大學附設醫院就醫，同年4月10日診斷出遭受超級華法林類毒物毒害，並開始持續接受治療。

蕭里父親獲悉後到台灣陪護蕭里，並到楊女的租屋居住，安排於同年4月16日與蕭里搭機返回澳洲接受治療。楊女不甘計畫失敗，竟提升為殺人之不確定故意，再度下藥在蕭里的飲食中，蕭里開始出現嘔吐、腹痛、頭暈、虛弱等症狀，蕭里父親將兒子送往北醫救治。

台北地檢署指出，醫院當時提出蕭里應該要進入加護病房，但楊女利用蕭里父親不諳中文，逕自向醫護人員表示家屬不願意，還簽署拒絕入住加護病房同意書。蕭里父親得知楊女簽署的文件後，嚴正表明希望讓蕭里進入加護病房治療。

蕭里在治療後脫離險境，於112年4月19日轉回普通病房繼續接受治療，由楊女與蕭里父親輪流照護，而蕭里返澳治療計畫，僅能暫時擱置。蕭里母親也在同年4月23日抵台陪護兒子。蕭里父親則在同年4月26日發起群眾募資，募得可以搭乘醫療專機返回澳洲治療的費用，計劃於同年5月3日早晨離台返回澳洲。

楊女的計畫再次失敗，且在蕭里的行動電話中發現蕭里與女雇主女兒的親暱合照後，心生妒忌與怨恨，接續於112年4月30日至5月2日前，藉由照護蕭里飲食、服藥之便，再度在飲食、藥物或點心中下藥，讓蕭里的病情再度惡化。

檢方表示，蕭里母親在楊女租屋處為兒子收拾行李時，發現裝有含有毒物撲滅鼠成分的「台衛快滅鼠液餌劑」（30毫升）空瓶1個，驚覺可能與蕭里中毒有關，遂透過丈夫轉知醫師，確認為老鼠藥，不再讓兒子服用楊女提供的藥物，隨後搭乘醫療專機返回澳洲接受救治。

檢方指出，楊女與蕭里萍水相逢數月，交往不長，竟因感情糾紛及個人情緒控管失當，在蕭里已由父母陪伴接受住院治療，曾不只一次面臨遭發布病危通知的生死交關，甚至在台灣、澳洲輿論均已關注的情況下，仍不斷藉由單獨照護蕭里的機會，企圖在醫院毒殺告訴人，以滿足其個人的控制、忌妒、復仇欲望，幾乎讓蕭里放棄求生意志。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，楊女到案後，關於蕭里中毒被害經過，供述一再反覆，就重要案情答辯亦係避重就輕。對蕭里住院期間中毒情形，更是矢口否認與楊女有關。偵查中一度擬定以精神障礙為由，逕自辯稱不記得蕭里是何人、發生何事，直至相關事證遭查獲後，才再度丕變答辯方向。

檢方認為，蕭里雖幸未發生死亡結果，但其在台遭遇病況的痛苦，從僅是身體不適、各處出血，到陸續發生脫水性休克、過敏性休克、呼吸衰竭，面臨身體各處大出血風險，隨時可能在父母面前，在不明所以下客死異鄉。楊女在本案所做的危害、手段過程、犯後態度均屬惡質，請法院量處有期徒刑8年以上之刑。（編輯：李錫璋）1131220