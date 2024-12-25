國道警近半年查203件假車牌 逮毒品通緝犯

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）國道公路警察局公布，7月到12月22日共查獲203件假車牌案，其中8月時逮捕一名雷姓毒品通緝犯，查扣偽造車牌、改造手槍、子彈及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等，依法送辦。

警政署國道公路警察局今天發新聞稿指出，國道刑大分析發現1輛黑色賓士車常掛假牌在國道1號五股路段行駛，鎖定駕駛為32歲雷姓毒品通緝犯，循線前往雷嫌租屋處查緝，查扣偽造車牌4面、改造手槍、子彈、海洛因、安非他命，大麻與依託咪酯等。

雷嫌落網後稱，知道自己遭通緝，且原車牌已被吊扣，為躲避警方追查，才常更換假牌上路。

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警方表示，使用偽造車牌損害原牌照車主權益，也影響公路監理機關管理車輛及警察機關交通稽查，據道路交通管理處罰條例第12條規定，可處新台幣1萬800元罰鍰。

警方說，交通部已研擬修正提高罰鍰，增訂當場移置保管車輛及沒入，併罰違規使用該車輛汽車駕駛人等規定；另可能觸犯刑法第216條行使偽造特種文書罪，面臨1年以下有期徒刑，法務部也研擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名刑度，遏止偽造車牌亂象。（編輯：林恕暉）1131225