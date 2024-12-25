台南攤商逾2千枚50元硬幣遭竊 越南籍女性友人落網

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南一燒烤攤老闆習慣將收到的50元硬幣當存款留下，近半年累積逾2200枚，卻遭小偷闖空門搬走，警方循線查獲與被害人熟識的犯嫌武姓女子，找回大批硬幣及其餘贓物。

台南市警察局新化分局偵查隊長黃志成今天接受媒體聯訪表示，新化分局日前接獲一家燒烤攤老闆報案，指稱放在備貨倉庫價值約新台幣31萬元的50元硬幣、10萬元的千元紙鈔及金項鍊，遭竊賊闖空門全拿走，警方隨即組成專案小組偵辦。

黃志成指出，經蒐證追查近1週時間，鎖定44歲武姓女子涉案，通知到案說明，並帶同警方起獲50元硬幣2200餘枚、400枚5元硬幣、1600枚10元硬幣及千元紙鈔10萬餘元，以及金項鍊1條等贓證物，合計價值約46萬餘元。

此案為一名平日在傳統市場經營燒烤攤位男子，因強迫自己儲蓄，習慣將做生意收到的50元硬幣留下，暫時存放瓶罐或布袋內，分散藏在用來備貨的倉庫小屋內，不料遭小偷闖空門，屋內值錢財物被搜刮一空，辛苦存了大半年大量50元硬幣也全部被搬走。

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由於警方懷疑竊嫌可能熟知被害人作息，經訪查發現與被害人熟識的越南籍武姓女子於案發後出國，進一步調查，確認武女在案發時間曾騎機車出現在案發地點附近，在武女昨天返台後通知她到案說明，並在武女住處起獲遭竊財物，武女向警方表示，拿回物品全部放在箱子內，沒有動過。

警方指出，全案經詢後將武女依竊盜罪嫌移送法辦，追回失竊財物則發還被害人，宣告偵破。（編輯：陳仁華）1131225