保全疑金錢糾紛掐死女子 桃園地院裁准收押禁見

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）范姓男子與杜姓女子23日相約唱歌，在包廂歡唱時杜女疑向范男索要金錢遭拒，范男涉在氣憤下掐死杜女後自首，桃園地檢署今天依殺人罪聲押，桃園地院下午裁准收押禁見。

據指出，擔任保全的范男（55歲）供稱與杜女（43歲）相識已久，雙方談妥每個月一起唱歌1次，讓他有談戀愛的感覺，他會盡能力所及負擔費用。23日范男邀約杜女2人在包廂內歡唱，杜女認為范男應多付點錢，引發范男不滿，涉氣憤之餘徒手掐死杜女。

案發後，范男打電話自首，消防救護人員當天下午5時42分獲報趕往現場發現，杜女雖無外傷，但已失去心跳、呼吸及脈搏反應，送醫後仍回天乏術。

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范男落網後聲稱「神跟自己說這個女生會害死他」，但又供稱他沒有犯意只是一時失手。檢警勘驗監視器畫面確認，包廂僅有范男與杜女進入，初步認定是范男單獨涉案，檢方在訊後依殺人罪嫌重大，向桃園地方法院聲請羈押。

依據桃園地院裁押理由指出，范男坦承殺人犯行，依據相關事證足認范男犯罪嫌疑重大，范男所涉為死刑、無期徒刑或10年以上重罪，有高度逃亡及勾串滅證可能，且犯後隨即在案發現場與證人聯繫，證人仍待檢察官訊問以釐清案情，顯有相當理由足認范男有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，裁准收押禁見。（編輯：戴光育）1131225