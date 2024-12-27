共破運毒集團 台灣比利時首度司法互助跨境取證

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（中央社記者劉建邦台北27日電）陳姓男子等3人夥同毒品集團從比利時寄出藏有約3餘公斤愷他命包裹抵台，比利時海關查獲毒品，通報刑事局，台灣警方循線逮人，並首度與比利時警方合作完成司法互助跨境取證。

刑事局今天透過新聞資料指出，先前接獲比利時海關通報有台灣販毒集團涉透過空運把藏有3.29公斤的愷他命從比利時寄到台灣，經查陳姓男子（58歲）等3人涉有重嫌，刑事局與台北市警察局等單位組專案小組查緝。

警方表示，有前科的陳姓男子與販毒集團聯繫，透過管道取得愷他命後，由藏匿境外的成員以生活用品為品項從比利時寄出包裹到台灣，比利時海關發現攔下包裹，查獲市價約新台幣500萬元、共3.29公斤的愷他命。

比利時海關隨後通報刑事局駐外聯絡官，台灣警方獲報後與當地警方合作，先不動聲色地抽出包裹內隱藏在信封紙本中的毒品，再把包裹寄送回台灣。

警方表示，陳姓男子先與藏匿比利時的毒品集團聯繫，再由謝姓男子（48歲）等2人現身領取包裹，專案小組掌握線索後，先逮捕陳男到案，再循線緝獲謝男等2人。警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌，把陳男等3人移送桃園地檢署偵辦。

桃園地方法院審理此案時，認為應補強事證，要求刑事局向比利時當地警方提出司法互助請求，並派員前往比利時針對被查扣的3.29公斤毒品進行取樣。

刑事局表示，派員赴當地取樣，需在荷蘭轉機等過程繁雜，經與比利時、荷蘭執法單位接洽，今年11月間派員前往取回此案的毒品回台送驗，這也是首件「台灣及比利時司法互助跨境取證」成功案例。（編輯：戴光育）1131227