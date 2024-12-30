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公車交通事故頻傳 中市警辦理駕駛人安全教育講習

2024/12/30 11:34
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市公車交通事故頻傳，台中市警察局交通警察大隊今天表示，由於中鹿客運今年已發生144件交通事故，日前派員前往這家公司，召集駕駛人辦理交通安全教育講習進行宣導。

台中市屢發生公車交通事故，引發社會各界關切，市警局交通大隊統計，其中的中鹿公共汽車客運公司今年至今已發生144件交通事故，為深化營業公車駕駛員交通安全觀念，於26日派員前往中鹿公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，再次叮嚀與宣導交通安全。

警方提醒，行車視野輔助系統是大型車重要的行車安全設備，駕駛可以透過螢幕避免行車時的視野死角，若未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人新台幣1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰；若無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續行車者，處汽車所有人9000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令其參加臨時檢驗。

針對日前有公車於中清路下坡路段疑因煞車失靈自撞分隔島，造成車上乘客3人受傷，警方向駕駛說明，大型車下坡使用低速檔，可預防煞車失靈，降低長下坡導致煞車過熱的機率，以免發生危險。

根據市警局交通大隊統計，台中市113年1到11月大客車發生交通事故共875件，致人受傷有255件，其中公車交通事故計583件，致人受傷計193件，占大客車總交通事故的66.6%。

交通警察大隊大隊長鄭鴻文提醒「人本交通、停讓文化」，呼籲大型車駕駛行至路口轉彎經過行人穿越道時，先暫停並進行指差確認，再安全通過。（編輯：李淑華）1131230

鄭鴻文
迎接雙十國慶日 中市警加強交通疏導
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