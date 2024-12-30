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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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彰化貸款商勾結詐團騙人抵押房產 刑事局逮9人

2024/12/30 11:45（12/30 12:06 更新）
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彰化邱姓貸款經銷商涉與詐團合作，謊騙被害人涉刑案，要求將不動產抵押放款後，再將現金領走，刑事局逮捕邱男與車手等9人，並查扣相關證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月30日
彰化邱姓貸款經銷商涉與詐團合作，謊騙被害人涉刑案，要求將不動產抵押放款後，再將現金領走，刑事局逮捕邱男與車手等9人，並查扣相關證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月30日
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（中央社記者蘇木春台中30日電）彰化邱姓貸款經銷商涉與詐團合作，謊騙被害人涉刑案，要求將不動產抵押放款後，再將現金領走，有3人損失近新台幣4000萬元，經刑事局逮捕邱男與車手等9人，警詢後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，以大數據分析假檢警被害案件後，發現中部地區有詐團以民眾涉刑案為由，要求被害人交付金融帳戶及密碼監管，再夥同貸款經銷商、金主及地政士等，抵押設定被害人不動產放款後，再轉手交給集團車手。

全案經刑事局中打第二隊與彰化縣警察局員林分局、台中市警察局豐原分局、台南市警察局第一分局等單位組專案小組，並報請彰化地檢署指揮偵辦。

辦案人員查出，彰化地區有多名被害人，遭詐團以相關手法詐騙財損近4000萬元，先鎖定陳姓車手籌組的5人車手集團，透過跟監及現場埋伏全數逮捕到案，並即時阻止另名陳姓被害人預備交付的75萬元。

全案經持續溯源追查涉嫌的貸款經銷商、地政士及金主，於今年11月19日，前往彰化縣北斗鎮及嘉義市東區，將涉案的41歲邱姓貸款經銷商、金主及地政士等4人逮捕到案，並查扣手機、存摺、提款卡、自小客車5部及委託貸款契約書等贓證物。

警方清查，全案共3名被害人，其中蔡女遭假檢警手法詐騙，並抵押房地產借款，損失金額達2200萬餘元，另外2名被害人也受騙抵押房產，遭詐金額各700萬至800萬餘元。

警方全案警詢後，將邱男等9人依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，其中陳姓車手等3人收押、邱男15萬元交保，另2名涉案人因他案發監執行，其餘3人請回。（編輯：李淑華）1131230

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