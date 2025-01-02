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貪圖便利違規穿越馬路 少女被撞又挨罰

2025/1/2 12:10
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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣頭份市中華路元旦發生行人遭撞事故，警方今天指出，余姓少女為一時方便違規穿越馬路，小貨車閃避不及撞上，導致余女骨折幸無生命危險，但違反交通規定仍依法舉發。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷今天表示，1日下午3時許獲報頭份市中華路有自小貨車與行人發生交通事故，經查張姓男子駕駛自小貨車，沿中華路往北方向行駛，於內側車道與余姓少女發生交通事故，余女左側鎖骨疑似封閉性骨折、下巴有撕裂傷，經送醫急救後無生命危險。

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警方指出，該路段為三線車道、未設有號誌燈，小貨車駕駛張姓男子酒測值為0，肇事原因疑似為余女在便利超商購買東西後，要跨越中華路至對街，原本應該走附近的行人穿越道，但可能一時貪圖方便，選擇直接穿越馬路，依違反道路交通管理處罰條例舉發，罰款新台幣500元。

頭份分局呼籲民眾，逞一時之快未走斑馬線而直接橫越馬路，不僅危險，也是違規行為，請民眾務必遵守相關規定以免受罰及確保自身及他人安全。（編輯：方沛清）1140102

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