四方公司被罰款14輛電巴將法拍 註明有自燃風險

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（中央社記者蘇木春台中2日電）行政執行署台中分署7日將舉辦拍賣會，其中四方公司因違規遭台中市公捷處罰款新台幣5305萬餘元，所屬的14輛電動巴士也遭拍賣，因同款車曾自燃引發火警，拍賣公告中還註明提醒自燃風險。

法務部行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，7日上午將舉辦聯合拍賣會，包括14輛電動巴士、泰達幣、波場幣、多輛轎車、搪銑中心機與天車等物。

台中分署指出，其中四方股份有限公司與台中市公共運輸及捷運工程處簽訂「台中市公共運輸及捷運工程處委託辦理台中市市區公車免費乘車優惠計畫契約書」約定，四方公司因違規累計罰款達5305萬餘元。

案經公捷處向台北高等行政法院，聲請假扣押四方公司財產獲准，經移送台中分署假扣押執行，查封14輛電動車後，行政執行署依規定拍賣，有鑑於同款電動巴士曾發生自燃火警，因此在拍賣公告中提醒有自燃風險，拍定人於點交後，應積極處理避免相同憾事發生。

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台中分署提到，這批電巴曾於民國113年11月經1輪拍賣而無人應買，經公捷處再聲請不訂底價拍賣，因此本次拍賣只要應買人所出價格為最高，且四方公司及公捷處未當場異議者即可拍定。

另外，台中地檢署為打詐囑託變價泰達幣共3萬8576餘顆，以及波場幣106餘顆，各標皆訂有底價，提醒拍定人應準備好虛擬貨幣交易帳戶資料或冷錢包。詳細聯合拍賣活動，可上行政執行署台中分署網站查詢。（編輯：謝雅竹）1140102