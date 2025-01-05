派出所員警涉毒 高市警核予一次2大過免職

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（中央社記者張已亷高雄5日電）高雄市警察局鳳山分局新甲派出所高姓員警近日遭網友指控「知法犯法」，發文提及高男涉嫌邀約吸毒等情形。鳳山分局表示，高男經採尿送驗有毒品反應，將核予一次記2大過免職，斷然淘汰。

有網友近日在網路社群平台發文指控有高雄員警「知法犯法」，內文提到該名員警涉嫌透過交友軟體邀約吸食毒品等情形。

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高雄市政府警察局鳳山分局今天晚間發布新聞稿表示，高姓員警從警8年，日前在交友軟體認識1名女子，被對方在社群網站指控涉毒。經徵得高姓員警自願同意，今天採尿送驗及搜索，高男尿液初步檢驗呈陽性反應並起獲毛重1.49公克愷他命。

警方指出，後續將主動深入追查，並用最高標準嚴查究辦、勿枉勿縱，另依人事相關規定召開考績會核予高男一次2大過免職，斷然淘汰。至於網友內文提及涉嫌偷竊毒品等指控內容，經警方查證後，高男沒有涉犯違法行為。（編輯：李錫璋）1140105