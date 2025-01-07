高雄湖內員警涉助女友經營民宅賭場 記2大過免職

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高雄警察局湖內分局去年才有員警因酒駕遭免職，所屬列輔林姓員警再被查出涉助女友經營民宅賭場，經檢警搜索查獲林男及賭客等人並查扣賭金等證物依法送辦，另林男遭一次記2大過免職。

高雄市政府警察局湖內分局在約1週前獲報，指林姓員警疑協助余姓女友在三民區住處經營麻將賭場，以邀約友人方式至家中賭博財物，警方經報請高雄地檢署指揮偵辦並聲請搜索票6日晚上至林男住處查緝，查獲林男與3名賭客正在打麻將賭博且涉有抽頭不法獲利，現場查扣賭資新台幣6600元、抽頭金200元及賭具等證物。

警方表示，訊後將林男、余女及在場賭客等人分別依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦裁罰，另外，52歲林男為一線三星警備隊員警，從警約31年，因民國109年酒駕拒測及110年涉及不當場所遭列冊輔導，但林男卻不知悔改、一再犯錯，因此從重懲予林男一次記2大過免職處分。

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湖內分局長陳義宏表示，林男被列重點輔導考核對象，仍涉犯賭博罪嫌，嚴重損害警察聲譽，為秉持「警紀警辦、嚴懲不法」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，用最高標準嚴查究辦，斷然懲予一次記2大過免職處分，並追究相關人員考核監督不周責任。

另外，高雄市警察局湖內分局前二線二星警務員袁姓男子113年10月25日因凌晨在新興區酒吧飲酒後駕車離去，行經苓雅區建國一路遭轄區苓雅分局凱旋路派出所警網攔查，酒測值超過標準，遭記2大過免職並依公共危險罪嫌移送。（編輯：謝雅竹）1140107