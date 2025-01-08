台灣運毒通緝犯泰國服刑期滿 調查局押解回台

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）通緝犯黃正成2007年因為將海洛因磚夾藏在傢俱內從泰國運到台灣，遭到基隆地檢署通緝，後來在泰國被逮捕並在泰國服刑；他去年底服刑期滿，今天由法務部調查局人員押解回台。

台灣男子黃正成2007年受友人請託，以運輸費新台幣50萬元為報酬，自泰國運輸24.18公斤海洛因至台灣，方法為將60塊海洛因磚夾藏於傢俱裝入貨櫃內。

這批海洛因在2007年10月2日自泰國起運，10月11日運抵基隆港，存放於長春貨櫃內，後來被調查局查獲；基隆地檢署2007年12月對黃正成發佈通緝，調查局也將黃正成列為重大外逃罪犯。

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在調查局與泰國警方合作下，2009年1月黃正成在泰國遭泰警逮捕，之後在泰國被判刑30年3月，關押在泰國清萊中央監獄。黃正成服刑期間遇到多次大赦獲減刑，2024年11月15日服刑期滿，共計服刑15年10個月。

在調查局、移民署與警政署刑事局駐泰秘書與泰國警方協調下，調查局人員今天將黃正成從泰國押解返台，後續將送往基隆地檢署偵查。（編輯：陳慧萍）1140108