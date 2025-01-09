婦人深夜廟前喧鬧毀供花 拱天宮：廣結善緣不追究

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）44歲汪姓婦人深夜在苗栗通霄白沙屯拱天宮前喧鬧，破壞廟前桌上供花，經巡守隊通報員警到場加以管束。拱天宮今天表示，體諒婦人疑有情緒問題，基於廣結善緣，不予追究。

苗栗縣警察局通霄分局指出，白沙派出所6日深夜11時許接獲白東里巡守隊通報，有民眾在拱天宮廟前喧鬧且行為失控，員警到場發現婦人疑似精神異常，除持香揮舞，並掀翻廟前桌面上的供花。

警方表示，當時宮廟大門已關閉無法進入，為避免婦人瘋狂行為危害自身或他人安全，依法將婦人管束帶回派所，初步了解婦人無飲酒情形，直到隔日凌晨確認婦人情緒緩和後解除管束放行。

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拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天受訪表示，經調閱監視器影像，婦人在廟前將信徒供奉獻花砸毀，又將擺放在門口的灰渣爐往地上倒，如此破壞性質舉動有褻瀆神明意味。

陳春發說，事發時值深夜，廟門已關，工作人員也在休息，懷疑婦人情緒、精神出狀況，才會有此突發脫序舉動，拱天宮媽祖慈悲廣結善緣，不予追究，希望婦人有所警惕就好。（編輯：林恕暉）1140109