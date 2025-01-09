加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 社會

婦人深夜廟前喧鬧毀供花 拱天宮：廣結善緣不追究

2025/1/9 15:03（1/9 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
1名婦人6日深夜在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮廟前喧鬧，並破壞廟前桌上供花，員警獲報到場加以管束。拱天宮9日表示，體諒婦人疑有情緒問題，基於廣結善緣，不予追究。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月9日
1名婦人6日深夜在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮廟前喧鬧，並破壞廟前桌上供花，員警獲報到場加以管束。拱天宮9日表示，體諒婦人疑有情緒問題，基於廣結善緣，不予追究。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）44歲汪姓婦人深夜在苗栗通霄白沙屯拱天宮前喧鬧，破壞廟前桌上供花，經巡守隊通報員警到場加以管束。拱天宮今天表示，體諒婦人疑有情緒問題，基於廣結善緣，不予追究。

苗栗縣警察局通霄分局指出，白沙派出所6日深夜11時許接獲白東里巡守隊通報，有民眾在拱天宮廟前喧鬧且行為失控，員警到場發現婦人疑似精神異常，除持香揮舞，並掀翻廟前桌面上的供花。

警方表示，當時宮廟大門已關閉無法進入，為避免婦人瘋狂行為危害自身或他人安全，依法將婦人管束帶回派所，初步了解婦人無飲酒情形，直到隔日凌晨確認婦人情緒緩和後解除管束放行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天受訪表示，經調閱監視器影像，婦人在廟前將信徒供奉獻花砸毀，又將擺放在門口的灰渣爐往地上倒，如此破壞性質舉動有褻瀆神明意味。

陳春發說，事發時值深夜，廟門已關，工作人員也在休息，懷疑婦人情緒、精神出狀況，才會有此突發脫序舉動，拱天宮媽祖慈悲廣結善緣，不予追究，希望婦人有所警惕就好。（編輯：林恕暉）1140109

苗栗縣警察局通霄分局9日表示，1名婦人6日深夜在拱天宮前喧鬧、持香揮舞，並破壞廟方桌上供花，為避免婦人危害自身或他人安全，依法將她帶回管束。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月9日
苗栗縣警察局通霄分局9日表示，1名婦人6日深夜在拱天宮前喧鬧、持香揮舞，並破壞廟方桌上供花，為避免婦人危害自身或他人安全，依法將她帶回管束。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月9日
媽祖
台東專業報馬仔林錦成病逝 一身打扮勸人知足長善彰化伸港福安宮正殿整修完工 王惠美贈匾祝賀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：