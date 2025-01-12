台9線男疑超車闖對向車道擦撞肇逃 無照女騎士不治

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮68歲陳姓婦人昨天騎乘機車行經台9線羅山段時，突撞路樹身亡，警方追查發現竟是遭自小客車擦撞後才撞路樹，且在現場發現後照鏡，循線找到涉嫌肇逃吳姓男子送辦。

富里鄉陳姓婦人昨天無照騎機車，沿台9線北往南行駛，行經295.6公里羅山路段時，機車突然撞上路旁路樹，陳婦頭部重創，當場失去呼吸心跳。

警消接獲路過民眾報案後到場處理，救護人員實施CPR等急救送醫急救，仍因傷重不治。

警方初步調查原以為是一起單純機車撞路樹意外，經調閱周邊監視器畫面進行比對時，意外發現是遭車輛撞擊才失去重心撞上路樹。

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警員也在車禍現場約10公尺外發現車禍遺有1支後照鏡，經勘查現場蛛絲馬跡及調閱相關監視器畫面佐證，發現事故當時有3輛車連貫由南往北行駛，最後方駕駛廂型車吳姓駕駛欲超越前方2輛部車，吳男駛入對向慢車道，與對向陳姓婦人發生擦撞，造成機車自撞路樹。

警方通知吳姓駕駛及另2名前車駕駛到案釐清，吳男到案後坦承已修復後照鏡，警詢後依過失致死罪及肇事逃逸罪嫌移送花蓮地方檢察署。（編輯：陳仁華）1140112