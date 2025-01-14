中市警春節大執法 取締酒駕151件、不停讓行人102件

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）歲末年終，台中市警察局1月起啟動「2025春節交通安心大執法」專案勤務，警方今天公布，迄今已取締酒後駕車151件、闖紅燈949件、不停讓行人102件。

台中市警察局交通警察大隊說明，因應歲末年終及加強重要節日安全維護工作期間，民眾各類慶祝活動與飲宴頻率增加，為有效防制交通事故發生及增進民眾行車安全，市警局自1月1日起到2月12日展開「2025春節交通安心大執法」專案勤務。

警方表示，這項專案針對酒後駕車、行人正義及大型車行駛高肇事路段加強執法取締作為，著重於降低全般交通事故，尤其是行人事故發生，盼能透過交通執法與宣導雙管齊下，進一步提高民眾對交通安全重視，確保春節期間道路交通平安順暢。

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經警方統計，1月迄今已取締酒後駕車151件、闖紅燈949件（含大型車28件）、不停讓行人102件及大型車超載34件等重點違規項目，交通大隊將持續會同各分局依照轄區交通特性，針對易壅塞路段或人車聚集場所，密集規劃交通大執法並加強疏導勤務。

交通警察大隊大隊長鄭鴻文呼籲，酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的傷害，同時飲酒場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並主動協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，提升駕駛人守法觀念。（編輯：陳仁華）1140114