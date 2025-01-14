國3苗栗段緩撞車挨撞 男開輔駕疑未注意路況釀禍

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）國道3號南下通霄至苑裡路段今天上午發生租賃自小客車撞擊國道施工緩撞車事故，未釀傷亡。警方表示，小客車駕駛酒測值零，但有開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況釀禍。

國道公路警察局第2大隊指出，謝姓男子（41歲）上午駕駛租賃自小客車從新北市出發前往台中市，上午9時20分許行經國道3號南下149.9公里處、通霄至苑裡路段時，撞擊內側車道施工緩撞車，導致自小客車車頭扭曲變形、零件散落，緩撞車後方梁架整個凹陷。

意外發生當時，國道員警表示，蘇姓男子駕駛施工緩撞車正在進行內側路肩清掃的安全維護工作，突然遭後方車輛衝撞。謝男向警方坦言，有開啟車輛輔助駕駛。

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警方指出，2名駕駛經過檢測，酒測值均為零。事發疑因謝男未注意車前狀況釀禍，所幸事故未造成人員傷亡，現場於1小時內排除狀況恢復全線正常通車。

國道員警呼籲，開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，確保他人與自身用路安全。（編輯：戴光育）1140114