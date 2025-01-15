男子竊取北投石遭查獲 警依文資保存法送辦

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）40歲林姓男子去年底私闖北市北投溪竊取北投石，警方接獲民眾通報循線追查，於士林區格致路人贓俱獲，查獲林男並起出總重約1.55公斤的4塊北投石，依違反文化資產保存法送辦。

台北市警察局北投分局今天發布新聞稿表示，轄下光明派出所去年12月底獲報，有人在北投溪內撿拾石頭，隨即派員前往現場，但未發現犯嫌身影。

警方隨後透過其餘目擊者提供的影像追查，確認犯嫌特徵及使用車輛，進一步調閱監視器，發現犯嫌駕車行駛至士林區格致路一帶，立即通報線上警力及士林警分局協助攔查，同日下午2時許發現涉案車輛，且駕駛40歲林男穿著和特徵與犯嫌相符。

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警方在林男車內發現1個黑色背包，內裝有4塊北投石，總重約1.55公斤，隨即將林男帶回派出所偵訊，依涉嫌刑法竊盜罪及違反文化資產保存法函送士林地檢署偵辦。

北投分局表示，根據台北市公園處公告，在北投石自然保留區範圍內，禁止一般民眾任意開鑿竊取，違者可依文化資產保存法處以6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：蕭博文）1140115