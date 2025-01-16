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北市分局長交接 蔣萬安勉戮力交通、打詐4重點

2025/1/16 17:01（1/16 17:26 更新）
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台北市長蔣萬安（右2）16日主持「台北市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，期許大家未來都能有優秀表現、為民服務。中央社記者黃麗芸攝 114年1月16日
台北市長蔣萬安（右2）16日主持「台北市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，期許大家未來都能有優秀表現、為民服務。中央社記者黃麗芸攝 114年1月16日
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市警察局今天舉行卸、新任分局長和大隊長交接典禮，台北市長蔣萬安恭賀5人，並提到陳立祺為首個北市交通警察大隊女大隊長，期許大家戮力強化交通和打詐等4重點工作。

蔣萬安下午出席「台北市警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，警察局長李西河擔任監交人。

蔣萬安致詞表示，恭喜這次新任的4名分局長以及北市首名女性交通警察大隊大隊長，期許大家未來都能有優秀表現、為民服務，強調4個警察重點工作和核心價值。

首先，強化交通疏導、提升事故防制。北市去年交通狀況已改善不少，感謝北市警方願意做突破、解決相關問題，但交通為市民所關切議題，且春節返鄉人車潮眾多，期勉「改善交通要大膽嘗試和突破」，起初民眾一定會有所批評，但隨時間可見改善成效，要堅持對的事情。

話鋒一轉，蔣萬安提到，內湖分局分局長蕭惠珠上任之初，就行動走訪當地交通並提出改善作為，也確見成效，勉勵持續戮力改善。

其次，為打擊詐欺。北市打詐成效名列六都之一，但詐騙手段日新月異，提醒大家一定要即刻宣導，透過多元管道加強民眾防詐意識。

以及，近期警紀案件層出不窮，希望所有首長貫徹相關規範和要求。因為只要發生一件警紀案，就會重創市民的信心。

最後，期勉大家打擊犯罪絕不手軟，嚴正執法絕不寬貸。只要秉持此原則，市長和市政團隊絕對是大家的強力後盾，遇到不法情事，依法辦理，會和大家站在一起。

市警局表示，配合內政部警政署辦理全國警察人事調整案，以及局內治安勤業務需要，進行相關通盤檢討調整。

這次異動名單包括，交通警察大隊大隊長陳勇華接調任大同分局分局長；市警局防治科長陳立祺調任交通警察大隊大隊長；北投分局分局長陳瑞基調任士林分局分局長；文山第二分局分局長李紹榆調任北投分局分局長；警政署刑事局偵查第四大隊大隊長丁靖接任文山第二分局分局長。

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另外，警察局副局長李謀旺、周煥興2人分別調任警政署保安警察第四及第六總隊總隊長；警察局督察長陳錦坤調任新北市警察局副局長；警察局警政監陳炯志、吳慶鴻、高鎮文3人分別調（陞）任警政署防治組長、警察通訊所長、鐵路警察局主秘、士林分局分局長王炳睿陞任警政署保安組副組長。

以及，警察局主秘黃勝源及桃園市警察局主秘張隆興2人調任警察局副局長；南投縣警察局長吳耀南調任警察局主秘；花蓮縣警察局長王旭昌調任警察局督察長；大同分局分局長涂國卿及警政署警監督察吳燕山2人調（陞）任警察局警政監。（編輯：張銘坤）1140116

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