男子酒駕超速逆向撞死人逃逸 二審仍判刑11年

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（中央社記者謝幸恩台北16日電）宜蘭縣林姓男子無照酒駕，超速逆向撞死女機車騎士後逃逸，一審宜蘭地院國民法官庭判處有期徒刑11年，經上訴，二審高等法院今天駁回上訴，仍維持原判，本件可上訴。

全案起於，未曾考取駕照的林姓男子，於民國112年10月22日凌晨在KTV飲酒後開車，行經宜蘭縣五結鄉親河路三段時，跨越分向限制線逆向且超速行駛，撞上對向車道江姓女機車騎士，導致江女當場死亡。

案發後，林男未下車協助救護，逕自棄車徒步離開現場返家。警方循線查緝林男到案，並進行酒測，結果顯示呼氣酒精濃度達每公升0.61毫克。案經宜蘭地檢署起訴，並適用國民法官參審。

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一審宜蘭地方法院國民法官庭認定，林男涉犯酒駕致人於死罪，判處有期徒刑9年6月，另犯肇事後逃逸則處2年徒刑，應執行有期徒刑11年。案經林男、檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，原審判決已審酌林男犯罪動機、目的、手段及犯罪所生損害等，並考量林男個人情狀及一般情狀，及與林男更生有關犯後態度、與被害人家屬間修復關係、社會復歸可能性等事項，量刑並無不當，兩造上訴均無理由，仍維持原判，仍可上訴。（編輯：方沛清）1140116