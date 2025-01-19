苗縣苑裡2車對撞3傷送醫 肇事駕駛酒駕遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣29歲梁姓男子駕駛自小客車行經苑裡鎮苗43線南勢里路段，突然偏移撞擊對向車道車輛，造成雙方駕駛和乘客3人受傷送醫。經調查梁男酒測值達0.64mg/L，依法送辦。

苗栗縣警察局通霄分局山腳派出所長胡建國今天表示，事故發生在昨晚8時30分許，梁男駕駛自小客車，沿苗43線東往西方向行駛至苑裡鎮南勢里路段時，與對向車道由蕭姓男子（60歲）駕駛的自小客車對撞，造成2車駕駛及梁男車上乘客共3人受傷送醫。

消防局指出，救護人員獲報抵達時，2車車頭變形凹陷，其中1名駕駛表示胸痛，另1車駕駛及乘客多處擦挫傷，均意識清楚，送往苑裡李綜合醫院治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方調查，梁男在意外發生之前，曾經在山腳地區1間宮廟飲酒，隨後駕車載著友人要前往苑裡鎮街上買東西吃。事故後經酒測值高達0.64mg/L，全案依涉嫌刑法公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

通霄分局指出，近期歲末年終常有公司團體舉辦尾牙及聚餐飲宴，提醒民眾如有喝酒請務必找親友駕駛車輛，或選擇搭乘計程車及代駕服務，切勿心存僥倖，貿然駕車上路，避免酒駕肇事害人害己，得不償失。（編輯：方沛清）1140119