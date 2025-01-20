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苗栗頭份車輛離奇自撞號誌桿 駕駛送醫不治

2025/1/20 10:14（1/20 10:46 更新）
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苗栗縣陳姓男子19日駕車返家，行經頭份市中華路時，不明原因自撞道路右側的行車管制號誌桿，造成車輛翻覆，連帶導致號誌桿也倒塌在路面。陳男受困車內，救出後送醫不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月20日
苗栗縣陳姓男子19日駕車返家，行經頭份市中華路時，不明原因自撞道路右側的行車管制號誌桿，造成車輛翻覆，連帶導致號誌桿也倒塌在路面。陳男受困車內，救出後送醫不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣陳姓男子昨天駕車返家途中，行經頭份市中華路不明原因往右偏移，撞斷路旁號誌桿、側翻在馬路上，救出送醫不治。此路段道路筆直，為何車輛突失控，警方還需調查。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，昨天下午獲報，頭份市中華路430巷口發生交通事故，經查53歲陳男駕駛自小客車，沿中華路南往北方向行駛外側車道，行車軌跡不明原因往右側偏移，自撞道路右側的行車管制號誌桿，造成車輛翻覆，連帶導致號誌桿也倒塌在路面。

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苗栗縣消防局頭份消防分隊獲報趕抵事故地點時，陳男受困車內，意識不清、雙腿遭扭曲變形的車體夾住，救援人員動用破壞器材協助脫困，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫院搶救仍回天乏術。

警方初步調查，陳姓死者家住竹南，平常在一家鐵工廠做鐵工，昨天沒有上班，應是外出返家途中發生意外，但此路段道路筆直寬敞，為何陳男車輛莫名偏離馬路撞斷號誌桿，是否身體不適或有其他原因仍需釐清。（編輯：郭諭儒）1140120

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