鼎興涉詐貸永豐銀 負責人何宗英二審改判6年4月

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（中央社記者謝幸恩台北21日電）醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向永豐銀行詐貸，一審依銀行法詐欺銀行罪判處6年10月徒刑；經上訴，二審審酌何宗英自白犯行，今天改判刑6年4月，可上訴。

醫療器材商鼎興貿易負責人何宗英涉向多家銀行及民間公司詐貸，台北地檢署先後2波起訴何宗英等人，另查出鼎興向永豐銀行詐貸新台幣18億餘元，第3度起訴何宗英等人。

一審台北地方法院判決指出，何宗英實際綜理、主管鼎興集團的營運事務，涉嫌以鼎興集團旗下公司名義偽造買賣合約，再以鼎興貿易公司負責人名義向永豐銀行申請動撥貸款、變更貸款條件，並願擔任連帶保證人。

一審依銀行法的詐欺銀行罪判處何宗英有期徒刑6年10月，因本件犯行實際獲取犯罪所得逾6億餘元，扣除已償還被害人部分，剩餘未清償（未扣案）部分尚有2億餘元，除應發還被害人外，應追繳沒收。

此外，同案被告財務主管江美玉判處6年徒刑，總經理張譽瀚判處5年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，何宗英就量刑和沒收部分上訴，張譽瀚就量刑部分上訴，江美玉就判決有罪部分上訴；案經審理1年多，二審今天宣判。

二審指出，就科刑部分，何宗英、張譽瀚於二審審理期間自白犯行，量刑基礎已有變更，原審未及審酌，且足以影響判決結果，據此撤銷判決；另就沒收部分，二審仍認定詐貸款項均存入由何宗英支配使用的支票帳戶，用以支付其交換給牙醫師、親友的票款，屬因本件犯行而獲取的犯罪所得，此部分維持一審見解。

此外，江美玉的部分，二審認為，一審認定江美玉與何宗英共同主導、規劃而參與詐貸犯行，未採信江美玉辯稱不知悉、僅被動聽命行事、沒有主觀犯意等說法，此部分一審判決並無違誤，江美玉上訴無理由，予以駁回。

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二審審酌何宗英等人的犯罪動機、手段、分工等情狀，分別判處何宗英6年4月徒刑，張譽瀚判刑3年6月，江美玉部分維持一審6年刑度，未扣案犯罪所得應發還被害人，並應追繳沒收，本件可上訴。

另方面，何宗英被控民國97年至105年間涉嫌偽造公司不實合約、發票，以融資貸款為名向13家銀行、6家民間公司詐貸，共得手37億7488萬7400元部分，一審遭判18年徒刑；何宗英遭控以不足擔保品向華南銀行及工銀租賃公司貸款，違反關係人授信，導致呆帳6億餘元部分，一審被判刑9年2月。2案均在二審審理中。（編輯：蕭博文）1140121