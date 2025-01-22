李天怡涉浮報進口動物價吞700萬元 無罪確定

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（中央社記者劉世怡台北22日電）前三立電視主播、節目主持人李天怡夫婦等人涉背信浮報進口非洲動物價格獲利700萬元。一審認定不構成背信罪，判決無罪；經上訴，二審的台灣高等法院今天駁回，全案確定。

一審的台北地方法院判決指出，依檢察官舉證內容，雖可證明李天怡以丈夫郭人杰名義，委託台商李吳達持有亞太印象公司股份，且亞太印象公司抬高價格過程李天怡也有參與，而頑皮世界公司在與亞太印象公司簽約、陸續依合約匯入價金後，亞太印象公司就以股東分紅名義，匯款25萬餘美元給郭人杰，郭人杰再轉匯給李天怡。

不過，背信罪的構成有2大要件，分別為行為人必須是有權做成決定的人，以及被害人必須有整體財產上的損失。

一審合議庭指出，依證人張榮華、高明慧等人證述及檢察官所舉事證，只能認為李天怡負責的內容是轉達訊息、文書作業等庶務性質工作，不能認為她有做成決定的權限；張榮華、高明慧也都明白證稱此案頑皮世界公司所受的損失是動物無法進口台灣，與價格無關，因此也無法證明報價部分造成頑皮世界公司有整體財產上損失。

另外，此案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件是Free On Truck即由賣方指定交貨地點，頑皮世界公司既然接受這樣的交易條件，不能只因為動物沒有順利進口，直接認為李天怡、郭人杰、李吳達等3人涉犯背信罪，因此判決無罪。

案經檢方提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判決無罪，此件不得上訴，全案確定。

頑皮世界對此判決結果，發表聲明表示，深表遺憾，並將在收到判決書後，與律師進一步研議進行救濟。

全案緣於，檢方起訴指出，三立影城於民國109年初入主頑皮世界。頑皮世界原計畫從非洲引進包括長頸鹿、斑馬等野生動物。時任三立影城董事長張榮華委託李天怡接洽動物引進事宜。

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檢方查出，李天怡等人涉嫌浮報動物進口價格，造成頑皮世界237萬1850美元的損失。郭人杰、李天怡夫婦獲利25萬765美元（約新台幣700餘萬元）。

頑皮世界因動保團體關切而停止進口非洲動物計畫後，與李天怡商討止約後續爭議時，發現李女言談有異，懷疑李女等人插股謀私，向調查局報案。台北地檢署111年9月間依背信罪起訴李天怡等人。（編輯：戴光育）1140122