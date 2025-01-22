國安局前組長體測放水登載成績不實 二審判緩刑

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（中央社記者劉世怡台北22日電）曾任副總統萬里警衛室主任謝靜華少將參加體測，遭查成績與事實不符，國安局當時鑑測的盧姓組長涉登載不實罪。一審判刑1年3月。二審審酌盧男認罪等，今天宣告緩刑，可上訴。

國家安全局於民國111年間表示，時任副總統的萬里警衛室主任謝靜華於110年間參加健走體測，但經查成績與事實不符，進行鑑測的盧姓訓練組長涉登載不實，遭國安局政風處移送檢察機關偵辦。檢方起訴盧男。

一審的台北地院依公務員登載不實罪，判處盧男有期徒刑1年3月。盧男僅對科刑部分提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，一審已依法定最低本刑為基準，從寬裁量，並無盧男所指裁量恣意或過重情形，盧男提起上訴指摘原審量刑不當，為無理由，予以駁回，維持1年3月刑度，可上訴。

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二審合議庭表示，審酌盧男沒有前科，在二審審期間終能坦承犯行，又於案發後調離原職及記過，且案發後他的113年度考績評為「丙上」，喪失領取當年度考績獎金，所受行政懲處非輕。

二審指出，盧男因此案退伍後，迄今未能覓得其他工作機會並患病，已知悉此案所為不僅影響國軍形象，也造成其軍旅生涯終止的不可補救錯誤而深切反省、知所警惕，因此諭知緩刑2年。（編輯：戴光育）1140122