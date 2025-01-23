保育類弗氏海豚宜蘭擱淺 1死1野放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）2隻保育類弗氏海豚今天擱淺受困在宜蘭縣五結鄉海灘，經海巡署等救援後，其中1隻已死，另1隻仍有生命徵象，之後野放在龜山島海域，助牠重回大海。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部今天上午7時許獲報，五結鄉利澤海灘有2隻鯨豚擱淺，除指派岸巡人員到場處理，並通報海洋委員會海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、中華鯨豚協會派員協助救援。

海巡人員抵達現場時，其中1隻體長200公分的弗氏海豚已死，旁邊另有1隻170公分長的弗氏海豚仍有生命徵象；海巡人員使用救援毛毯沾濕海水保濕，同步設置管制區域，避免遭受驚擾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農業處表示，經確認這2隻為保育類弗氏海豚，活體的弗氏海豚健康狀況良好，之後被轉送到頭城烏石港，由熱心賞鯨船業者協助載運至龜山島附近海域野放；死亡的個體交給有關學術單位病理解剖，希望進一步了解死因。

海保署說明，弗氏海豚分布在三大洋泛熱帶海域，台灣東部因周遭海底地形陡降近岸也可常見，花東海域賞鯨船可有2至3成目擊率，宜蘭則偶出現於南邊外海，屏東海域也有少量目擊。（編輯：張銘坤）1140123