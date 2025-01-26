林葉亭父親失蹤11天 尋獲遺體

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（中央社記者陳容琛台北26日電）造型達人林葉亭的85歲失智父親16日離家失蹤，台北市警察局士林分局今天表示，上午發現身分不明者遺體，經與家屬確認後，死者為林葉亭之父。

林葉亭日前發布尋人啟事，指其85歲的父親罹患失智症且離家失蹤，在1月16日下午4時45分曾現身至善路三段、內雙溪自然中心，請大家幫忙留意。北市警方當天獲報後立刻協助尋人，消防單位隔天便啟動山區搜索任務。

這段期間的搜索共出動消防和義消人員432人次，空拍機也飛了80趟次，搜救犬出動6趟次，搜救勤務都是先在內雙溪自然中心集結，再分路線進行搜索，範圍遍佈自然中心、碧溪步道、楓林橋、內雙溪一帶等山區範圍，甚至許多路線都已重複執行地毯式搜索數遍，卻仍未尋獲。

不過，台北市政府警察局士林分局今天表示，接獲民眾報案指稱於士林區至善路三段發現身分不明者遺體，立即至現場勘查處置，經初步查證疑似為林葉亭的父親，並由士林分局鑑識小組勘驗調查，通知家屬確認死者身分。

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士林分局偵查隊隊長許文鋒向中央社記者證實，經過與家屬確認後，死者身分為林葉亭的父親。

士林分局呼籲，建議民眾為長輩申請愛的手鍊及愛心布標，也可在長輩衣服或背包放置聯絡資料，「長輩外出，年長者必須結伴同行，家屬應隨時注意安全」。（編輯：方沛清）1140126