台鐵玉里-三民段騎士入侵軌道 站間列車誤點

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台鐵439次開往樹林站的新自強號，今晚行經花蓮玉里至三民間一處平交道，34歲彭姓單車男騎士不明原因闖入，與列車發生碰撞，男子送醫傷重不治，事故原因仍待釐清。

台鐵439車次從台東發車開往樹林，晚間6時1分行經玉里鎮台北榮民總醫院玉里分院前平交道，彭姓男子騎單車闖入平交道，不明原因與騎單車的彭男發生碰撞。

警消到場時彭男已無呼吸心跳，送醫後於晚間6時59分急救無效宣告不治；鐵路警察局花蓮分局員警現場蒐證後，同班列車於晚間6時49分恢復通行，事故原因仍待調查釐清，相關卷證俟彙整後再報花蓮地檢署辦理相驗工作。

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台鐵指出，當地路段平交道設異物偵測器，依司機員轉述，當時看到男子騎單車闖入鐵軌，至於為何闖入，仍待列車返回後調閱行車影像確認。

台鐵指出，原列車延誤近50分鐘，按原規劃北上；為疏運乘客，花蓮站備有另一班439V列車，將等候在花蓮站的439列車乘客引導上車，延後約10分鐘後發車。（編輯：孫承武）1140201