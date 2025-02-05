同居人遭棄屍 彰化女及前男友依殺人罪嫌移送

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（中央社記者鄭維真彰化縣5日電）彰化縣賴姓男子3日找朱姓前女友求復合，朱女同居的李姓男友疑因阻擋遭殺害棄屍，警方昨天獲報後帶回涉案賴男及朱女，今天下午依殺人等罪嫌移送地檢署偵辦。

彰化地方檢察署昨天指派檢察官指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組，帶回涉案賴男及朱女，今天下午檢警到現場勘查完成相驗，將賴男及朱女依涉犯殺人、遺棄屍體、違反家暴令等罪嫌移送地檢署複訊。

相關人員指出，來自越南的朱女已歸化台灣國籍，賴姓男子3日清晨赴朱女位於大村鄉住處，向朱女要求復合，李男疑出面阻擋而慘遭殺害，並被棄屍於距離朱女住處約1.2公里處圳溝內。

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朱女鄰居今天告訴媒體，3日上午她聽到朱女的3名小孩在屋內哭，於是上門詢問，得知朱女不在家，因小孩肚子餓，她就拿餅乾給孩子吃，並看到屋內有人躺在地上。

鄰居說，當天晚上7時許朱女在家，稱在搬東西並叫她不要靠近，後來她看見1名男子騎車載著黑色垃圾袋外出，她越想越不對勁就致電房東，但房東來查看時屋內已無人。（編輯：郭諭儒）1140205