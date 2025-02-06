高雄警破獲投資詐騙 新二代車手自稱「混越南」

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄鼓山警方接獲投資詐騙報案，誘出詐團車手逮捕許姓男子，不料許男卻稱「混社會、混越南」聽不懂台語，經查許男為台越混血新二代，全案依詐欺、洗錢等罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局今天指出，4日上午10時許接獲48歲鄭姓男子報案，稱其在TikTok社群媒體看到投資短影音，依指示加入詐騙LINE群組，對方聲稱投資外匯及新股認購「穩賺不賠」。所幸鄭男察覺異狀機警向警方求證。

警方調查，詐騙集團成員在群組內假扮「投顧老師」，不斷以「高收益」、「輕鬆賺」、「簡單好操作」等話術吸引民眾投入資金，並要求下載詐騙APP操作。詐騙集團後續更謊稱鄭男「幸運抽中」股票，需繳納新台幣94萬元股金，因而被察覺有異。

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警方研判為典型投資詐騙手法後，決定將計就計警民合作，並成功在鄭男鼓山區住處誘出詐團車手，當場逮捕19歲許男。但許男落網後卻自稱「混社會、混越南」，警方一查發現其實是台越混血新二代，中文流利，實在令警方啼笑皆非。

鼓山分局表示，詐團為規避警方查緝，甚至遠從台東調派車手來高雄取款，豈料警方早已布下天羅地網，一見「外務員」現身立即上前壓制，當場查扣偽造工作證及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140206