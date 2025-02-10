公車疑天寒凍爆油管污染五股坑溪 新北：稽查告發

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市環保局表示，五股坑溪於9日出現廢油污染，經派員溯源稽查發現上游三重客運的公車，疑因天寒致油管劣化洩漏柴油流入並污染河川，環保局確認後當場依法開單告發。

環保局今天發布新聞稿表示，有民眾9日上午於臉書（Facebook）「我是五股人」社團貼文表示「五股坑溪又在偷排廢油了，溪水又變彩色的了」，環保局得知後立即派員前往溯源稽查。

環保局表示，稽查員巡查至五股區俊成橋旁的涵洞發現其內流出的水帶有油污，隨即調閱監視器畫面並鎖定區域進行水路巡查，發現污染來源為上游的三重客運五股站的停車場。

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環保局表示，稽查員進場詢問得知，當天稍早場內有1輛公車疑似管線老舊加上天寒氣溫低，使得油管劣化洩漏柴油，現場人員以容器緊急承接大部分洩漏的柴油，清洗漏油地面時，殘留油花由側溝流進河川。

環保局表示，稽查員於是使用示蹤劑來確認停車場側溝水流的流向，當場依違反水污染防治法開單告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰，以及命令公司立刻改善。並呼籲各公司行號應遵守環保法規，切勿有非法排放致污染環境的行為。（編輯：張銘坤）1140210