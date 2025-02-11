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勤益科大校內5人共乘機車疊羅漢 警通報校方處置

2025/2/11 13:21（2/11 13:48 更新）
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近日網傳影片在台中勤益科技大學校園內，有5人共乘1輛機車疊羅漢，引發網友熱議。警方表示，校園道路不適用道路交通管理處罰條例，案件已通報校方依規處置。圖為勤益科技大學外觀。（中央社檔案照片）
近日網傳影片在台中勤益科技大學校園內，有5人共乘1輛機車疊羅漢，引發網友熱議。警方表示，校園道路不適用道路交通管理處罰條例，案件已通報校方依規處置。圖為勤益科技大學外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中11日電）近日網傳影片在台中勤益科技大學校園內，有5人共乘1輛機車疊羅漢，危險行徑引發網友熱議。警方表示，校園道路不適用道路交通管理處罰條例，案件已通報校方依規定處置。

有網友近日在網路社群「社會事新聞影音」分享影片，畫面中可見位於台中市太平區勤益科大校園內，有4男、1女共5人，疊羅漢共乘1輛機車，且都未戴安全帽，影片引發網友熱議。

台中市警察局太平分局今天表示，有關網傳於勤益科大校園內，疑似1輛機車搭載5人，警方未接獲報案。另外，經檢視影像，涉案5人及路人均穿著短袖服裝，目前正值學校寒假期間，短片錄影時間有待查證。

警方指出，因校園通路非屬一般道路範疇，不適用道路交通管理處罰條例，案件已通報校方依規定處置。警方呼籲，在道路騎乘機車附載人員應依規定，並戴妥安全帽，遵守交通安全規則。

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勤益科大今天發布聲明表示，近日發生學生機車疊羅漢事件，經查證該行為已違反校內「車輛停車管理辦法」及道路交通安全規則。學生在校園內騎車應遵守一般交通規則，不得有未戴安全帽、超載等違規行為。

勤益科大環境保護及安全衛生中心主任林建良表示，違規者將由駐警隊及校園安全人員拍照存證後，依規定開立違規警告單、要求參加安全講習或將車輛上鎖，並收取違規處理費（新台幣60元）。情節嚴重者，將移請警方依社會秩序維護法裁罰。（編輯：謝雅竹）1140211

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