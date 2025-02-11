陳傑憲拍片反詐騙 警政署長感謝企業出資贊助

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）愛爾麗集團董事長常如山贊助拍攝反詐宣導片，邀請去年帶領12強奪冠的台灣隊長陳傑憲與警政署長張榮興同框宣導。張榮興今天頒贈常如山感謝獎牌，宣示公私協力將詐騙趕出台灣。

內政部警政署今天發布新聞稿表示，面對全球詐騙威脅日益加劇，警政署積極結合民間企業加入反詐行列，常如山長期協助政府反詐工作，去年還出資贊助拍攝反詐騙宣導影片。

新聞稿指出，宣導影片特別邀請世界棒球12強冠軍Team Taiwan隊長陳傑憲入鏡，和張榮興、刑事局長周幼偉共同拍攝，以「打擊詐欺 全民動員」為主題，將棒球精神融入反詐行動「反詐Team Taiwan」。

警政署提到，包括吉田開發建設有限公司、百辰創新股份有限公司、上曜建設開發股份有限公司、巨鎧精密工業股份有限公司、北港武德宮及朝和生醫等熱心公益的企業團體，也陸續推播影片，彰顯公私協力共同抵禦詐騙的決心。

為感謝企業界對識詐宣導工作的貢獻，警政署說，張榮興今天邀請企業代表蒞臨警政署，並於主管會報親自頒贈感謝獎牌致意。

張榮興指出，最新統計資料顯示，打擊詐騙工作已初見成功。去年緝獲詐欺集團2430團、犯嫌5萬8666人，查扣不法利得新台幣144億餘元，攔阻被害件數達1萬8803件，攔阻款項逾129.89億餘元。

另外，今年1月全國受理詐騙案件數為1萬3120件；較去年12月案件數減少26.2%，財損減少23.2%，均有顯著降低。

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他說，數據顯示超過94.4%投資詐騙財損都來自網路，為因應網路詐騙的快速傳播、複雜等特性，需要聚焦打擊與宣導，「網路投資詐騙」應列重點，號召更多熱心公益的企業團體加入反詐行列。

常如山表示，愛爾麗集團與警政署合作，不只是善盡企業社會責任，也希望作為一個示範，因為防制詐欺犯罪不只是政府或警政署的工作，更應結合企業專業協助，未來愛爾麗集團將持續針對火車站、航空站全面推動識詐宣導，協助警政署落實「公私協力」反詐。（編輯：蕭博文）1140211