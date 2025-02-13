中市警少年隊透過垃圾車 大街小巷播放反毒主題曲

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市警察局少年警察隊為提高民眾了解毒品危害，即日起啟動創新宣傳手法，透過每天穿梭大街小巷的垃圾車懸掛反毒布條，還播放反毒主題曲，在台中市各地巡迴宣傳。

近年來新興毒品透過不同樣態頻繁出現，使青少年接觸毒品的機會提高。為了提高民眾對毒品危害的警覺，市警局少年警察隊今天指出，近日啟動創新宣傳活動，透過垃圾車懸掛反毒布條向市民傳遞「我與毒品遠距離，健康與我零距離」的訊息，期間並由反毒主題曲「Don't do it」客串垃圾車播放的「給愛麗絲」。

市警局少年隊統計指出，113年查獲施用毒品少年人數已較112年減少7%，為了更有效地將反毒意識深入大眾，這次反毒主題曲便以輕快且富有震撼力的旋律傳遞抵制毒品的正能量，歌曲的歌詞更強調了毒品對身心健康的危害，期待透過歌曲呼籲民眾遠離毒品「Don't do it」。

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少年隊表示，宣傳期間，播放「Don't do it」的垃圾車將穿梭於中市各區的大街小巷，將這首反毒歌曲送到每個角落。透過反毒歌曲的客串，將深入社區的垃圾車，搖身成為一個特殊的「流動宣傳平台」，盼引起市民的關注，並激發民眾思考毒品對生活的影響。

為擴大反毒宣導效益，少年隊指出，反毒主題曲除於市府LED螢幕、台中市捷運全線18站及100輛環保清潔車播放外，並函請市府各級單位及全市國、高中（職）協助宣傳。（編輯：李錫璋）1140213