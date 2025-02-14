台東元宵節陣頭遶境尾聲 暗夜爆發衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣14日電）為期2天的台東元宵節陣頭、神明遶境活動，今天凌晨結束前爆發宮廟人員打群架，警方快打部隊以優勢警力壓制。

台東元宵節重頭戲遶境活動往年經常發生宮廟的陣頭衝突、打群架，引起民眾反感，近幾年有所約束，但今年在今天凌晨結束前爆發衝突。

從民眾貼在群組畫面看到，有宮廟成員酒後和汽車維修廠爆發言語衝突，隨即多人加入引發推擠，維安特勤以優勢警力上前隔離制止；未料，過程有人不聽員警制止，持續推擠、扔擲物品及言語辱罵員警等脫序行為，員警當場將相關5名涉案人壓制管束並逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣警察局台東分局今天上午發布新聞稿表示，台東分局於14日0時許執行元宵遶境安維勤務時，於台東市新生路某汽車維修廠，發現有民眾酒後因言語發生口角推擠，遂立即以優勢警力上前隔離制止，過程有民眾不聽員警制止，而有推擠、扔擲物品及言語辱罵執行員警行為，員警當場將相關5名涉案人壓制管束並逮捕，後續依妨害公務罪移送偵辦。

台東分局呼籲，如遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，警方對於任何挑釁公權力行為一定依法究辦，以維護社會治安。（編輯：謝雅竹）1140214