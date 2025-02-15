2天未傳早安圖老友警覺不妙 屏警消合力救老翁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）78歲的獨居王姓老翁，每天都會透過LINE早安圖與老友問好。但已連2天訊息都未讀取，友人擔心不測報警，發現王翁倒臥家中緊急送醫救治，所幸已無大礙。

里港警分局九如分駐所副所長張泄文媒體受訪表示，78歲王姓老翁獨居且行動不便，近2天溫度驟降又下雨，老翁不讀也不回訊息讓何姓老友非常擔心。

員警到場發現老翁家大門深鎖，呼喊無人回應，仔細於房屋外牆、門縫探察屋內情形，發現老翁倒臥家門前，立即通報消防、救護單位、鎖匠到場協助，以長梯越過圍牆開門進行救護。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王姓老翁仍有意識，全身濕透有失溫情形。經了解因行動不便跌倒於大門前，2天來無法起身。員警立即協同救護單位將老翁送醫，所幸無生命危險。

里港警方指出，鄰里家人間應互相關懷，尤其家有年長獨居者應相互定期聯絡，以避免造成事故發生卻無人知曉的狀況。（編輯：孫承武）1140215