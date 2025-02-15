女山友跌落烏拉孟斷崖罹難 直升機成功吊掛遺體

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（中央社記者吳哲豪南投縣15日電）南投消防局日前獲報有女山友在烏拉孟斷崖跌落山坡，搜救人員首次搜尋無所獲，今天上午搭配直升機空勘，在斷崖下方約400公尺處發現罹難者，成功吊掛交警方及家屬處理。

南投縣消防局今天發布新聞稿指出，1支8人登山隊1月30日報案指稱，1名女山友在烏拉孟斷崖跌落山坡，消防局獲報派出5名搜救人員，搭直升機落地馬博山屋，再步行前往墜落點下切深150公尺仍未尋獲。

消防局指出，當時天候惡劣積雪嚴重，搜救人員陸續有高山症反應且將有連續鋒面來襲，因此第1梯次為期4天的搜救行動未尋獲後就暫停搜尋，下撤搜救人員。

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消防局監測天氣後，決定今天上午8時搭配搜救人員申請直升機空勘，展開進行第2梯次搜救活動，最後在烏拉孟斷崖下方約400公尺處發現罹難者。

消防局指出，因地勢屬峭壁斷崖，搜救人員經拖拉及挖掘障礙物後將遺體打包，再請求吊掛作業，直升機下午成功吊掛，降落在花蓮縣德興棒球場後，將遺體交由警方及家屬處理後事。（編輯：郭諭儒）1140215